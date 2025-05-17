В Кремле подтвердили подготовку разговора Путина и Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора правителя РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Источник: Песков в комментарии российскому агентству ТАСС

Дословно: "Песков подтвердил ТАСС, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится".

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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

Как писал Трамп, разговор с Путиным должен состояться в 10 утра по времени Вашингтона (17:00 по Киеву). Речь пойдет о прекращении российско-украинской войны.