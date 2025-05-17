Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле подтвердили подготовку разговора Путина и Трампа

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 19:45
В Кремле подтвердили подготовку разговора Путина и Трампа
Дмитрий Песков, фото AFP via Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора правителя РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Источник: Песков в комментарии российскому агентству ТАСС

Дословно: "Песков подтвердил ТАСС, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится".

Реклама:

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

Как писал Трамп, разговор с Путиным должен состояться в 10 утра по времени Вашингтона (17:00 по Киеву). Речь пойдет о прекращении российско-украинской войны.

ПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
Путин
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
FT: Путин отказался обсуждать мирный план, разработанный США, Украиной и европейцами
В Кремле назвали "возможной" встречу Зеленского и Путина
Последние новости
21:40
Нардеп Гончаренко попросил разработать для ТЦК отдельную форму, во фракции отреагировали
21:15
видеоЗеленский встретился с премьером Канады: говорили о Стамбуле и "коалиции желающих"
20:55
В Великобритании арестовали второго подозреваемого по делу о поджогах, связанных с премьером Стармером
20:50
Космическое лакомство: телескоп "Хаббл" заснимил галактику, похожую на сахарную вату
20:30
Пиастри вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
20:24
ФотоУкрпочта выпустила марку, посвящённую подразделению ГУР "Артан"
20:21
В Донецкой области из-за российских атак погибла женщина, еще 8 человек ранены
20:06
СМИ: Ультраправые Румынии будут оспаривать выборы, если их кандидат проиграет
19:51
Британская разведка: Россия продвинулась в Донецкой области, но не смогла закрепить успех
19:45
В Кремле подтвердили подготовку разговора Путина и Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: