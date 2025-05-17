Трамп анонсував розмови з Путіним і Зеленським у понеділок

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп написав, що в понеділок о 10 годині ранку (17:00 за Києвом) матиме розмову з Путіним, під час якої обговорить зусилля з припинення війни та торгові питання.

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Він зазначив, що після цього поговорить із Зеленським, а пізніше, разом із Зеленським – із "різними членами НАТО".

Трамп висловив сподівання, що "це буде продуктивний день", що відбудеться припинення вогню, і війна закінчиться.

Передісторія:

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