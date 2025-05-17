Трамп анонсував розмови з Путіним і Зеленським у понеділок
Субота, 17 травня 2025, 18:10
Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Деталі: Трамп написав, що в понеділок о 10 годині ранку (17:00 за Києвом) матиме розмову з Путіним, під час якої обговорить зусилля з припинення війни та торгові питання.
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Він зазначив, що після цього поговорить із Зеленським, а пізніше, разом із Зеленським – із "різними членами НАТО".
Трамп висловив сподівання, що "це буде продуктивний день", що відбудеться припинення вогню, і війна закінчиться.
Передісторія:
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- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
- За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".
- За даними Bloomberg, під час зустрічі в Стамбулі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.