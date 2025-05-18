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У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 18 травня 2025, 07:22
У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 1 130 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 973 730 (+1 130) осіб;
  • танків – 10 832 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22 557 (+4) од;
  • артилерійських систем – 27 980 (+38) од;
  • РСЗВ – 1 387 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 363 85 (+107) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 900 (+91) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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