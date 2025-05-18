У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб
Неділя, 18 травня 2025, 07:22
За минулу добу російська армія втратила 1 130 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 973 730 (+1 130) осіб;
- танків – 10 832 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22 557 (+4) од;
- артилерійських систем – 27 980 (+38) од;
- РСЗВ – 1 387 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 363 85 (+107) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 900 (+91) од;
Дані уточнюються.