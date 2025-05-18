В войне против Украины РФ потеряла еще 1130 военных – Генштаб
Воскресенье, 18 мая 2025, 07:22
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 130 солдат и более 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 973 730 (+1 130) чел;
- танков – 10 832 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 22 557 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 27 980 (+38) ед;
- РСЗО – 1 387 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 363 85 (+107) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 900 (+91) ед;
Данные уточняются.