На Херсонщині жінка постраждала внаслідок вибуху невідомого предмета

У селі Новоолександрівка Херсонської області жінка отримала тяжке поранення руки внаслідок детонації невідомого пристрою біля власного будинку.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "До лікарні шпиталізували жительку Новоолександрівки, яка вчора ввечері постраждала через детонацію вибухівки.

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Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки".

Передісторія: