На Херсонщині жінка постраждала внаслідок вибуху невідомого предмета
Неділя, 18 травня 2025, 07:58
У селі Новоолександрівка Херсонської області жінка отримала тяжке поранення руки внаслідок детонації невідомого пристрою біля власного будинку.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "До лікарні шпиталізували жительку Новоолександрівки, яка вчора ввечері постраждала через детонацію вибухівки.
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Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки".
Передісторія:
- Через російську агресію протягом 16-17 травня дві людини загинули, ще 13 – дістали поранення.