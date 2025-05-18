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На Херсонщині жінка постраждала внаслідок вибуху невідомого предмета

Іван Д'яконовНеділя, 18 травня 2025, 07:58
На Херсонщині жінка постраждала внаслідок вибуху невідомого предмета
Ілюстративне фото: Getty Images

У селі Новоолександрівка Херсонської області жінка отримала тяжке поранення руки внаслідок детонації невідомого пристрою біля власного будинку.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "До лікарні шпиталізували жительку Новоолександрівки, яка вчора ввечері постраждала через детонацію вибухівки. 

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Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки".  

Передісторія:

Херсонська областьжертвивибух
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