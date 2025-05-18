На Херсонщине женщина пострадала в результате взрыва неизвестного предмета
Воскресенье, 18 мая 2025, 07:58
В селе Новоалександровка Херсонской области женщина получила тяжелое ранение руки в результате детонации неизвестного устройства возле собственного дома.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В больницу госпитализировали жительницу Новоалександровки, которая вчера вечером пострадала из-за детонации взрывчатки.
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Женщина 1967 года рождения вблизи своего дома споткнулась о неизвестный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва она получила тяжелую травму руки".
Предыстория:
- Из-за российской агрессии в течение 16-17 мая два человека погибли, еще 13 – получили ранения.