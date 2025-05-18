На Херсонщине женщина пострадала в результате взрыва неизвестного предмета

В селе Новоалександровка Херсонской области женщина получила тяжелое ранение руки в результате детонации неизвестного устройства возле собственного дома.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В больницу госпитализировали жительницу Новоалександровки, которая вчера вечером пострадала из-за детонации взрывчатки.

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Женщина 1967 года рождения вблизи своего дома споткнулась о неизвестный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва она получила тяжелую травму руки".

Предыстория: