Росія запустила рекордні 273 БПЛА – вдалося збити майже третину

У ніч на 18 травня противник атакував 273 ударними БпЛА – з них вдалося збити 88, ще 128 визнані "локаційно втраченими".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Підтверджено збиття 88 ударних БпЛА на сході, півночі та в центрі країни, 1 БпЛА в повітрі.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Нагадаємо: Попередній рекорд був декілька місяців тому - у ніч на 23 лютого противник атакував балістикою та 267-ма ударними БпЛА.