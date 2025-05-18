Росія запустила рекордні 273 БПЛА – вдалося збити майже третину
Неділя, 18 травня 2025, 08:15
У ніч на 18 травня противник атакував 273 ударними БпЛА – з них вдалося збити 88, ще 128 визнані "локаційно втраченими".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Підтверджено збиття 88 ударних БпЛА на сході, півночі та в центрі країни, 1 БпЛА в повітрі.
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Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Нагадаємо: Попередній рекорд був декілька місяців тому - у ніч на 23 лютого противник атакував балістикою та 267-ма ударними БпЛА.