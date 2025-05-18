Россия запустила рекордные 273 БПЛА - удалось сбить почти треть
Воскресенье, 18 мая 2025, 08:15
В ночь на 18 мая противник атаковал 273 ударными БпЛА - из них удалось сбить 88, еще 128 признаны "локационно потерянными".
Источник: Воздушные силы
Детали: Подтверждено сбитие 88 ударных БпЛА на востоке, севере и в центре страны, 1 БпЛА в воздухе.
Реклама:
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.
Напомним: Предыдущий рекорд был несколько месяцев назад - в ночь на 23 февраля противник атаковал баллистикой и 267-ю ударными БпЛА.