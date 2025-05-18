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Россия запустила рекордные 273 БПЛА - удалось сбить почти треть

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 08:15
Россия запустила рекордные 273 БПЛА - удалось сбить почти треть
фото: ВС

В ночь на 18 мая противник атаковал 273 ударными БпЛА - из них удалось сбить 88, еще 128 признаны "локационно потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие 88 ударных БпЛА на востоке, севере и в центре страны, 1 БпЛА в воздухе.

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Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

Напомним: Предыдущий рекорд был несколько месяцев назад - в ночь на 23 февраля противник атаковал баллистикой и 267-ю ударными БпЛА.

Воздушные силы ВСУПВО
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