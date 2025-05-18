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Атака на Київ: тривога лунала 9 годин, є пошкодження у двох районах

Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 10:09
Атака на Київ: тривога лунала 9 годин, є пошкодження у двох районах
атака на київщину 18 травня, фото: ДСНС

Повітряна тривога вночі на 18 травня у Києві тривала протягом 8 годин 54 хвилин – з 23:59 до 08:54.

Джерело: КМВА

Деталі: Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження скління вікон однієї з квартир житлового будинку в Соломʼянському районі.

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Також зафіксовано пошкодження даху нежитлового будинку в Голосіївському районі.

Постраждалих у столиці немає.

Нагадаємо: Унаслідок російської атаки в Обухівському районі Київської області загинула жінка, поранення отримали троє осіб, серед яких дитина.

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