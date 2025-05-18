Атака на Киев: тревога звучала 9 часов, есть повреждения в двух районах
Воскресенье, 18 мая 2025, 10:09
Воздушная тревога ночью на 18 мая в Киеве продолжалась в течение 8 часов 54 минут - с 23:59 до 08:54.
Источник: КМВА
Детали: В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение остекления окон одной из квартир жилого дома в Соломенском районе.
Реклама:
Также зафиксировано повреждение крыши нежилого дома в Голосеевском районе.
Пострадавших в столице нет.
Напомним: В результате российской атаки в Обуховском районе Киевской области погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок.