Атака на Киев: тревога звучала 9 часов, есть повреждения в двух районах

Воздушная тревога ночью на 18 мая в Киеве продолжалась в течение 8 часов 54 минут - с 23:59 до 08:54.

Источник: КМВА

Детали: В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение остекления окон одной из квартир жилого дома в Соломенском районе.

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Также зафиксировано повреждение крыши нежилого дома в Голосеевском районе.

Пострадавших в столице нет.

Напомним: В результате российской атаки в Обуховском районе Киевской области погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок.