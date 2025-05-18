Вранці РФ скинула авіаційну бомбу на Купʼянськ: постраждали дві жінки і чоловік
Неділя, 18 травня 2025, 16:07
У неділю вранці російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору міста Купʼянськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали троє мирних мешканців.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За інформацією, о 9:30 вибух стався поблизу житлового будинку, авіаційна бомба влучила у дорогу поряд. Як наслідок:
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- 55-річний чоловік отримав вибухове поранення.
- Дві жінки – 75 та 55 років – дістали гострий шок.
Удар спричинив пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.
За попередніми даними, російські окупанти використали авіабомбу ФАБ-500 з УМПК – керованим модулем планування й корекції.
Дослівно: "Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)".
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Передісторія:
- У ніч на неділю, 18 травня, Росія запустила рекордні 273 БПЛА по Україні – вдалося збити майже третину.