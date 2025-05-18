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Вранці РФ скинула авіаційну бомбу на Купʼянськ: постраждали дві жінки і чоловік

Українська правдаНеділя, 18 травня 2025, 16:07
Вранці РФ скинула авіаційну бомбу на Купʼянськ: постраждали дві жінки і чоловік
Харківська обласна прокуратура

У неділю вранці російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору міста Купʼянськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали троє мирних мешканців.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За інформацією, о 9:30 вибух стався поблизу житлового будинку, авіаційна бомба влучила у дорогу поряд. Як наслідок:

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  • 55-річний чоловік отримав вибухове поранення.
  • Дві жінки – 75 та 55 років – дістали гострий шок.
 

Удар спричинив пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

 

За попередніми даними, російські окупанти використали авіабомбу ФАБ-500 з УМПК – керованим модулем планування й корекції.

Дослівно: "Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)".

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Передісторія: 

Харківська областьобстрілвійна
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