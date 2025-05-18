Утром РФ сбросила авиабомбу на Купянск: пострадали две женщины и мужчина
Воскресенье, 18 мая 2025, 16:07
В воскресенье утром российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору города Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадали трое мирных жителей.
Источник: Прокуратура Харьковской области
Детали: По информации ведомства, в 9:30 произошёл взрыв рядом с жилым домом – авиабомба попала в дорогу поблизости. В результате:
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- 55-летний мужчина получил осколочное ранение;
- две женщины – 75 и 55 лет – перенесли острый шок.
Удар повредил частные домовладения и хозяйственные постройки.
По предварительным данным, российские оккупанты использовали авиабомбу ФАБ-500 с УМПК – управляемым модулем планирования и коррекции.
Дословно: "Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".
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Предыстория:
- В ночь на воскресенье, 18 мая, Россия запустила рекордные 273 БПЛА по территории Украины – удалось сбить почти треть из них.