Утром РФ сбросила авиабомбу на Купянск: пострадали две женщины и мужчина

В воскресенье утром российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору города Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадали трое мирных жителей.

Источник: Прокуратура Харьковской области

Детали: По информации ведомства, в 9:30 произошёл взрыв рядом с жилым домом – авиабомба попала в дорогу поблизости. В результате:

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55-летний мужчина получил осколочное ранение;

две женщины – 75 и 55 лет – перенесли острый шок.

Удар повредил частные домовладения и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, российские оккупанты использовали авиабомбу ФАБ-500 с УМПК – управляемым модулем планирования и коррекции.

Дословно: "Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".

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