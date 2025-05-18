На Херсонщині окупанти вбили 76-річного чоловіка, скинувши вибухівку з дрона
Неділя, 18 травня 2025, 16:32
У селі Веселе Херсонської області російські військові скинули вибухівку з безпілотника на 76-річного місцевого мешканця – унаслідок вибуху чоловік загинув на місці.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Дослівно: "У Веселому Росія вбила місцевого жителя. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 76-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці".
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