На Херсонщині окупанти вбили 76-річного чоловіка, скинувши вибухівку з дрона

У селі Веселе Херсонської області російські військові скинули вибухівку з безпілотника на 76-річного місцевого мешканця – унаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "У Веселому Росія вбила місцевого жителя. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 76-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці".

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