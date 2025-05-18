На Херсонщине оккупанты убили 76-летнего мужчину, сбросив взрывчатку с дрона
Воскресенье, 18 мая 2025, 16:32
В селе Весёлое Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на 76-летнего местного жителя – в результате взрыва мужчина погиб на месте.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Дословно: "В Весёлом Россия убила местного жителя. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 76-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший погиб на месте".
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Предистория:
- В воскресенье утром, 18 мая, РФ сбросила авиабомбу на Купянск: пострадали две женщины и мужчина.