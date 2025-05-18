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Генштаб про ситуацію на Курщині: Штурмовикам нелегко, але це має стратегічне значення

Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 16:37
Генштаб про ситуацію на Курщині: Штурмовикам нелегко, але це має стратегічне значення
фото Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ наголошує, що операція на Курщині має стратегічне значення, хоча українським штурмовим підрозділам, які діють на цьому напрямку, "нелегко".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: У Генштабі наголосили, що мета українських військ залишається незмінною – "забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках".

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Там зазначили, що Курська операція триває вже понад дев’ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані.

Дослівно: "Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій, тактики активної оборони, враховуючи водночас досвід попередніх операцій.

З урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення".

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Деталі: У Генштабі повідомили, що на сьогодні ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення українських сил з Курської області та формування "зон безпеки" в прикордонних районах Сумщини. Для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

"Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Важливо це робити саме на російській території, щоб убезпечувати від просування ворога українські Сумщину та Харківщину", – йдеться в заяві Генштабу.

Що передувало: Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин ("Геній") звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.

У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити "відповідні рішення".

Курська область Генштабвійна
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