Генштаб про ситуацію на Курщині: Штурмовикам нелегко, але це має стратегічне значення

Генеральний штаб ЗСУ наголошує, що операція на Курщині має стратегічне значення, хоча українським штурмовим підрозділам, які діють на цьому напрямку, "нелегко".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: У Генштабі наголосили, що мета українських військ залишається незмінною – "забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках".

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Там зазначили, що Курська операція триває вже понад дев’ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані.

Дослівно: "Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій, тактики активної оборони, враховуючи водночас досвід попередніх операцій.

З урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення".

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Деталі: У Генштабі повідомили, що на сьогодні ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення українських сил з Курської області та формування "зон безпеки" в прикордонних районах Сумщини. Для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

"Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Важливо це робити саме на російській території, щоб убезпечувати від просування ворога українські Сумщину та Харківщину", – йдеться в заяві Генштабу.

Що передувало: Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин ("Геній") звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.

У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити "відповідні рішення".