Генштаб о ситуации на Курщине: Штурмовикам нелегко, но это имеет стратегическое значение

Генеральный штаб ВСУ отмечает, что операция на Курщине имеет стратегическое значение, хотя украинским штурмовым подразделениям, которые действуют на этом направлении, "нелегко".

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Генштабе отметили, что цель украинских войск остается неизменной – "обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях".

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Там подчеркнули, что Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены.

Дословно: "Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая при этом опыт предыдущих операций.

С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в приграничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение".

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Детали: В Генштабе сообщили, что на сегодня враг продолжает штурмовые действия с целью вытеснения украинских сил из Курской области и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумскую и Харьковскую области", - говорится в заявлении Генштаба.

Что предшествовало: Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин ("Гений") обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.

В Генштабе заявили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять "соответствующие решения".