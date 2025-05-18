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Генштаб о ситуации на Курщине: Штурмовикам нелегко, но это имеет стратегическое значение

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 16:37
Генштаб о ситуации на Курщине: Штурмовикам нелегко, но это имеет стратегическое значение
фото Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ отмечает, что операция на Курщине имеет стратегическое значение, хотя украинским штурмовым подразделениям, которые действуют на этом направлении, "нелегко".

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Генштабе отметили, что цель украинских войск остается неизменной – "обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях".

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Там подчеркнули, что Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены.

Дословно: "Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая при этом опыт предыдущих операций.

С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в приграничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение".

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Детали: В Генштабе сообщили, что на сегодня враг продолжает штурмовые действия с целью вытеснения украинских сил из Курской области и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумскую и Харьковскую области", - говорится в заявлении Генштаба.

Что предшествовало: Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин ("Гений") обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.

В Генштабе заявили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять "соответствующие решения".

Курская область Генштабвойна
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