Росія обстріляла залізничний вокзал Херсона, є руйнування
Російські війська відкрили артилерійський вогонь по центральному району Херсона, під удар потрапила будівля залізничного вокзалу та навколишні вулиці.
Джерело: Херсонська ОВА, "Укрзалізниця"
Деталі: Атака з боку РФ сталася близько 16:00, 18 травня.
За попередніми даними, поранених і загиблих немає, однак унаслідок обстрілу пошкоджена будівля залізничного вокзалу, приватні будинки та автомобілі.
Дослівно: "Ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари".
Деталі: Як повідомила "Укрзалізниця", внаслідок атаки було пошкоджено пасажирський локомотив та будівлю вокзалу. Серед пасажирів і працівників залізниці постраждалих немає.
Після завершення повітряної тривоги у місті залізничники організували автобуси, які доставили 66 пасажирів із Херсона до Миколаєва.
Дослівно: "Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу".
Що цьому передувало:
- 18 травня на Херсонщині окупанти вбили 76-річного чоловіка, скинувши вибухівку з дрона.