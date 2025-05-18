Росія обстріляла залізничний вокзал Херсона, є руйнування

Російські війська відкрили артилерійський вогонь по центральному району Херсона, під удар потрапила будівля залізничного вокзалу та навколишні вулиці.

Джерело: Херсонська ОВА, "Укрзалізниця"

Деталі: Атака з боку РФ сталася близько 16:00, 18 травня.

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За попередніми даними, поранених і загиблих немає, однак унаслідок обстрілу пошкоджена будівля залізничного вокзалу, приватні будинки та автомобілі.

Дослівно: "Ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари".

Деталі: Як повідомила "Укрзалізниця", внаслідок атаки було пошкоджено пасажирський локомотив та будівлю вокзалу. Серед пасажирів і працівників залізниці постраждалих немає.

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Після завершення повітряної тривоги у місті залізничники організували автобуси, які доставили 66 пасажирів із Херсона до Миколаєва.

Дослівно: "Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу".

Що цьому передувало: