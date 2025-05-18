Россия обстреляла железнодорожный вокзал Херсона, есть разрушения
Российские войска открыли артиллерийский огонь по центральному району Херсона, под удар попало здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы.
Источник: Херсонская ОВА, "Укрзализныця"
Детали: Атака со стороны РФ произошла около 16:00, 18 мая.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, однако в результате обстрела повреждены здание железнодорожного вокзала, частные дома и автомобили.
Дословно: "Враг "охотится" на местность с дронов, чтобы нанести повторные удары".
Детали: Как сообщила "Укрзализныця", в результате атаки были повреждены пассажирский локомотив и здание вокзала. Среди пассажиров и работников железной дороги пострадавших нет.
После завершения воздушной тревоги в городе железнодорожники организовали автобусы, которые доставили 66 пассажиров из Херсона в Николаев.
Дословно: "Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала".
Что этому предшествовало:
- 18 мая на Херсонщине оккупанты убили 76-летнего мужчину, сбросив взрывчатку с дрона.