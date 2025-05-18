Россия обстреляла железнодорожный вокзал Херсона, есть разрушения

Российские войска открыли артиллерийский огонь по центральному району Херсона, под удар попало здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы.

Источник: Херсонская ОВА, "Укрзализныця"

Детали: Атака со стороны РФ произошла около 16:00, 18 мая.

Реклама:

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, однако в результате обстрела повреждены здание железнодорожного вокзала, частные дома и автомобили.

Дословно: "Враг "охотится" на местность с дронов, чтобы нанести повторные удары".

Детали: Как сообщила "Укрзализныця", в результате атаки были повреждены пассажирский локомотив и здание вокзала. Среди пассажиров и работников железной дороги пострадавших нет.

РЕКЛАМА:

После завершения воздушной тревоги в городе железнодорожники организовали автобусы, которые доставили 66 пассажиров из Херсона в Николаев.

Дословно: "Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала".

Что этому предшествовало: