Зеленський подарував Папі Римському ікону, написану на ящику з-під важкої зброї

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в неділю подарував Папі Римському Леву XIV ікону, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.

Джерело: Зеленський у Telegram

подарована ікона, фото: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні.

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Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані.