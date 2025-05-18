Зеленский подарил Папе Римскому икону, написанную на ящике из-под тяжелого оружия

Президент Владимир Зеленский во время встречи в воскресенье подарил Папе Римскому Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма.

Источник: Зеленский в Telegram

подаренная икона, фото: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она – о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине.

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Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане.