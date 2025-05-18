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Начальника Харківського ТЦК відсторонили на час розслідування смерті чоловіка

Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 22:37
Начальника Харківського ТЦК відсторонили на час розслідування смерті чоловіка
ілюстративне фото Getty Images

Начальника РТЦК та СП у Харкові та його заступника усунули від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування смерті чоловіка на території ТЦК 12 травня.

Джерело: Оперативне командування "Схід"

Дослівно: "12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок – загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі.

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Командувачем військ оперативного командування "Схід" призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому. Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування".

Деталі: В командуванні зазначили, що попередній висновок після роботи на місці події  слідчо-оперативної групи та експертів: 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Дослівно: "Командування оперативного командування "Схід" надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні і кадрові рішення. В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності".

Передісторія:

ХарківТЦК
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