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Начальника Харьковского ТЦК отстранили на время расследования смерти мужчины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 22:37
Начальника Харьковского ТЦК отстранили на время расследования смерти мужчины
иллюстративное фото Getty Images

Начальника РТЦК и СП в Харькове и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования смерти мужчины на территории ТЦК 12 мая.

Источник: Оперативное командование "Восток"

Дословно: "12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай – погиб гражданский мужчина. Смерть наступила в результате падения из окна третьего этажа административного здания.

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Командующим войсками оперативного командования "Восток" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому. Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования".

Детали: В командовании отметили, что предварительный вывод после работы на месте происшествия следственно-оперативной группы и экспертов: 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Дословно: "Командование оперативного командования "Восток" оказывает всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения. В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности".

Предыстория:

ХарьковТЦК
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