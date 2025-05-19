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У Румунії підрахували 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом

Альона Мазуренко Понеділок, 19 травня 2025, 05:19
У Румунії підрахували 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом
Нікушор Дан, фото з Facebook Дана

Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії переміг прозахідний кандидат мер Бухареста Нікушор Дан.

Джерело: дані румунського Центрвиборчкому

Деталі: Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі перемогу отримав Нікушор Дан – у нього 53,6% голосів. Джордже Сіміон має 46,4%.

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Таким чином, мер Бухареста став переможцем виборчих перегонів.

 
дані румунського Центрвиборчкому
скриншот

За посаду президента змагалися ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан.

Нагадаємо:

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  • Президент України Володимир Зеленський уже привітав Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.
  • Проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії і привітав з перемогою свого опонента проєвропейського кандитата позапартійного мера Бухареста Нікушора Дана.

Румуніявиборипрезидент
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