У Румунії підрахували 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом
Понеділок, 19 травня 2025, 05:19
Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії переміг прозахідний кандидат мер Бухареста Нікушор Дан.
Джерело: дані румунського Центрвиборчкому
Деталі: Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі перемогу отримав Нікушор Дан – у нього 53,6% голосів. Джордже Сіміон має 46,4%.
Реклама:
Таким чином, мер Бухареста став переможцем виборчих перегонів.
За посаду президента змагалися ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- Президент України Володимир Зеленський уже привітав Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.
- Проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії і привітав з перемогою свого опонента проєвропейського кандитата позапартійного мера Бухареста Нікушора Дана.