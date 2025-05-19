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В Румынии подсчитали 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом

Алена МазуренкоПонедельник, 19 мая 2025, 05:19
В Румынии подсчитали 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом
Нікушор Дан, фото с Facebook Дана

После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан.

Источник: данные румынского Центризбиркома

Детали: После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре победу одержал Никушор Дан - у него 53,6% голосов. Джордже Симион имеет 46,4%.

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Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.

 
данные румынского Центризбиркома
скриншот

За пост президента соревновались ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.

Напомним:

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  • Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии.
  • Пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента проевропейского кандитата беспартийного мэра Бухареста Никушора Дана.

Румыниявиборыпрезидент
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