В Румынии подсчитали 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом

После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан.

Источник: данные румынского Центризбиркома

Детали: После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре победу одержал Никушор Дан - у него 53,6% голосов. Джордже Симион имеет 46,4%.

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Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.

данные румынского Центризбиркома скриншот

За пост президента соревновались ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.

Напомним:

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