В Румынии подсчитали 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом
Понедельник, 19 мая 2025, 05:19
После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан.
Источник: данные румынского Центризбиркома
Детали: После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре победу одержал Никушор Дан - у него 53,6% голосов. Джордже Симион имеет 46,4%.
Реклама:
Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.
За пост президента соревновались ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии.
- Пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента проевропейского кандитата беспартийного мэра Бухареста Никушора Дана.