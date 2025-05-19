До України з Австралії прямує партія списаних танків Abrams попри критику в США
Австралійський уряд почав відправку до України обіцяних списаних танків M1A1 Abrams. Незважаючи на дозвіл США, американські чиновники непублічно критикують це рішення зважаючи на складність підтримки танків.
Джерело: мовник ABC
Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі в Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Альбанезе після того, як той підтвердив, що парк уживаних машин M1A1 вже в дорозі.
За даними ABC, процес завантаження першого з 49 транспортних засобів на вантажне судно розпочався нещодавно, але уряд не обговорюватиме їхнє поточне місцезнаходження чи очікувану дату прибуття до Європи з "міркувань безпеки".
Перш ніж розпочався процес доставки, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтона, яке було надано, незважаючи на те, що американські чиновники непублічно залишалися незадоволеними цим.
"Минулого року, ще до того, як Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків "Абрамс" буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх підтримувати", – сказав один американський чиновник ABC на умовах анонімності.
Минулого місяця представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують певні побоювання, що відправка великих танків до України не є найкращим способом надання військової допомоги охопленої війною країні.
"Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини. Дах танка — найслабше місце "Абрамса", і це війна безпілотників", — сказав чиновник.
Міністр оборони Австралії Річард Марлес у понеділок відмовився повідомити, чи висловлювали американські чиновники якісь занепокоєння щодо цього пожертвування.
"Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною, дуже тісно зі Сполученими Штатами, щоб… танки були в дорозі. Перший транш вже деякий час у дорозі, але я не збираюся вдаватися в конкретні деталі", – сказав він журналістам.
Що було раніше:
- У жовтні 2024 року повідомлялось, що Австралія відправить в Україну 49 танків Abrams, що скоро будуть списані, в рамках пакету військової допомоги вартістю $245 млн. Передача Австралією своїх застарілих "Абрамсів" до "третьої країни" вимагала дозволу США відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR).
- У квітні мовик ABC повідомляв, що Австралія затримує передачу Україні обіцяних танків M1A1 Abrams в рамках пакету військової допомоги на суму $245 млн через опір Сполучених Штатів, які не дають дозволу на відправку бронетехніки.