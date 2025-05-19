Командири кількох підрозділів ЗСУ розкритикували заяву комбата "Маґури" Ширшина

Командири кількох підрозділів ЗСУ відреагували на рапорт комбата 47 бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який той подав через "дебільні завдання" – позицію комбата розкритикували.

Джерело: hromadske, командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, 425-й окремий штурмовий полк "Скала", командир 1 ОШП Дмитро "Перун" Філатов, лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош та командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв

Деталі: Зокрема, командир підрозділу "Птахи Мадяра" назвав заяву Ширшина "публічним демаршем" і засудив таку форму її подачі.

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"Магура будувалася з чистого аркуша, якщо не помиляюся. Будувалася яскраво і перспективно. На Оріхів з бойовим хрещенням теж заходила яскраво, – ми перших 48 годин були свідками, доки на Урожайку до морпіхів нас не перекинули – я такої кількості і якості іноземну техніку побачив вперше і чи не в останнє за час війни. Міць та Сила! Чому ж не вперше, у момент болю чи свари, виникають публічні демарші командирів зі звинуваченням всіх і вся?", – написав "Мадяр".

Він додав, що "не знайшов у мережі позиції комбрига".

"Можливо, погано шукав, і вона є. А можливо, це просто опущені руки чи не спроможність обґрунтувати та відстояти власну позицію. Що не виправдовує, на мій погляд, ні факту демаршу ні його оприлюднення; зате дає привід для хвилі срачів як "експертного" та хайпуючого середовища, так і працює на користь ворогу, котрий вміє оперативно присмоктатися і телескопіювати, підкладаючи дрів у топку. В будь-якому випадку, форму оприлюднення демаршу засуджую", – написав Бровді.

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У 425 окремому штурмовому полку "Скала" звинуватили Ширшина в "ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва" та в "політичних іграх".

"Командир батальйону 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин публічно відмовляється виконувати накази та дозволяє собі звинувачення на адресу командування. Оскільки він ігнорує поставлені завдання вищого керівництва, це призводить до безглуздих втрат серед особового складу. Його управління, замість результатів, постійно закінчується провалами. Все, на що він спроможний, – це критикувати і перекладати відповідальність. Ширшин грає в політичні ігри", – йдеться в повідомленні.

У "Скалі" зазначили, що "можливо, ситуація на його напрямку справді складна", але додали, що "складно всім".

"Замість витримки та лідерства він влаштовує емоційні зриви – це виглядає як істерика, а не командування. Ми працюємо на значно небезпечніших ділянках фронту. Неодноразово взаємодіяли з 47-ю бригадою – і постійно стикаємося з помилками командування бригади. Але не виносимо це в публічний простір. На війні головне – дисципліна, відповідальність і єдність. Зараз не час для особистих драм і публічних конфліктів", – підсумували у "Скалі".

Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов заявив, що "справжній командир не шукає винних назовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієві рішення", а все інше він назвав "втечею та виправданням власної некомпетентності".

"На війні командири вимушені брати на себе відповідальність – навіть у найскладніших умовах. Якщо командир визнає проблему та прагне змінити ситуацію хоча б у межах своїх повноважень – це командирський вчинок. Якщо ж він просто заявляє "я йду" і нічого не робить заради своїх людей – це дезертирство. Зрада особового складу, який не має права залишити позиції", – вважає Філатов.

Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош заявив, що "багато в чому згідний" із заявою бойового комбата, але наголосив, що "комбати, ротні та взводні командири… дуже часто не бачать всіх проблем, які є на всьому театрі бойових дій".

"Тому, вважаю, що видавати такі свої думки "на паблік" – це грати на руку одвічному ворогу… І, у цей час, коли визначається доля Держави, вважаю за необхідне підтримати головкома ЗСУ генерал-полковника Сирського у його діяльності, яка має вирішити все", – написав Ярош.

Водночас командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача ввести "суворі обмеження" на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування.

"Мені, як військовому, який пройшов АТО і з першого дня повномасштабної війни залишається в строю, прикро спостерігати, як деякі наші побратими системно знецінюють українську армію під виглядом критики вищого командування. Іноді хлопців заносить. Це факт… Так, є задачі надскладні. Є командири сильні, є – слабші. Але назвався командиром – тягни хрест… У нас у всіх болить. Але простіше за все – скласти руки, нічого не вирішити й обілляти брудом тих, хто вище. А діяти – складно", – написав Ширяєв.

Він додав, що "дисципліна – це не формальність", а "кістяк армії".

"І наостанок – як офіцер звертаюсь до верховного головнокомандувача: задля збереження бойової дисципліни і керованості — варто запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування. Армія – не форум. Війна – не місце для особистих шоу", – підсумував Ширяєв.

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