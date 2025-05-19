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Командиры нескольких подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата "Магуры" Ширшина

Ирина БалачукПонедельник, 19 мая 2025, 13:07
Командиры нескольких подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата Магуры Ширшина
Александр Ширшин. Фото из Facebook

Командиры нескольких подразделений ВСУ отреагировали на рапорт комбата 47 бригады "Магура" Александра Ширшина, который тот подал из-за "дебильных задач" – позицию комбата раскритиковали.

Источник: hromadske, командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", командир 1 ОШП Дмитрий "Перун" Филатов, лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош и командир 225-го отдельного штурмового полка Олег Ширяев

Детали: В частности, командир подразделения "Птицы Мадьяра" назвал заявление Ширшина "публичным демаршем" и осудил такую форму его подачи.

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"Магура строилась с чистого листа, если не ошибаюсь. Строилась ярко и перспективно. На Орехов с боевым крещением тоже заходила ярко, – мы первых 48 часов были свидетелями, пока на Урожайку к морпехам нас не перебросили – я такого количества и качества иностранную технику увидел в первый и едва ли не в последний раз за время войны. Мощь и Сила! Почему же не впервые, в момент боли или ссоры, возникают публичные демарши командиров с обвинением всех и вся?", – написал "Мадьяр".

Он добавил, что "не нашел в сети позиции комбрига".

"Возможно, плохо искал, и она есть. А возможно, это просто опущенные руки или не способность обосновать и отстоять собственную позицию. Что не оправдывает, на мой взгляд, ни факта демарша, ни его обнародования; зато дает повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает на пользу врагу, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку. В любом случае, форму обнародования демарша осуждаю", – написал Бровди.

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В 425 отдельном штурмовом полку "Скала" обвинили Ширшина в "игнорировании поставленных задач высшего руководства" и в "политических играх".

"Командир батальона 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин публично отказывается выполнять приказы и позволяет себе обвинения в адрес командования. Поскольку он игнорирует поставленные задачи высшего руководства, это приводит к бессмысленным потерям среди личного состава. Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, – это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры", – говорится в сообщении.

В "Скале" отметили, что "возможно, ситуация на его направлении действительно сложная", но добавили, что "сложно всем".

"Вместо выдержки и лидерства он устраивает эмоциональные срывы – это выглядит как истерика, а не командование. Мы работаем на значительно более опасных участках фронта. Неоднократно взаимодействовали с 47-й бригадой – и постоянно сталкиваемся с ошибками командования бригады. Но не выносим это в публичное пространство. На войне главное – дисциплина, ответственность и единство. Сейчас не время для личных драм и публичных конфликтов", – подытожили в "Скале".

Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения", а все остальное он назвал "бегством и оправданием собственной некомпетентности".

"На войне командиры вынуждены брать на себя ответственность – даже в самых сложных условиях. Если командир признает проблему и стремится изменить ситуацию хотя бы в пределах своих полномочий – это командирский поступок. Если же он просто заявляет "я ухожу" и ничего не делает ради своих людей – это дезертирство. Предательство личного состава, который не имеет права оставить позиции", – считает Филатов.

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош заявил, что "во многом согласен" с заявлением боевого комбата, но подчеркнул, что "комбаты, ротные и взводные командиры... очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий".

"Поэтому, считаю, что выдавать такие свои мысли "на паблик" – это играть на руку извечному врагу... И, в это время, когда определяется судьба государства, считаю необходимым поддержать главкома ВСУ генерал-полковника Сирского в его деятельности, которая должна решить все", – написал Ярош.

В то же время командир 225-шл отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал верховного главнокомандующего ввести "строгие ограничения" на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.

"Мне, как военному, который прошел АТО и с первого дня полномасштабной войны остается в строю, обидно наблюдать, как некоторые наши побратимы системно обесценивают украинскую армию под видом критики высшего командования. Иногда ребят заносит. Это факт... Да, есть задачи сверхсложные. Есть командиры сильные, есть – слабые. Но назвался командиром – тяни крест... У нас у всех болит. Но –проще всего – сложить руки, ничего не решить и облить грязью тех, кто выше. А действовать – сложно", – написал Ширяев.

Он добавил, что "дисциплина – это не формальность", а "костяк армии".

"И напоследок – как офицер обращаюсь к верховному главнокомандующему: для сохранения боевой дисциплины и управляемости – стоит ввести строгие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования. Армия – не форум. Война – не место для личных шоу", – подытожил Ширяев.

Предыстория: 

  • Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин ("Гений") обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.
  • В Генштабе заявили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять "соответствующие решения".

Вооруженные силы
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