Командиры нескольких подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата "Магуры" Ширшина

Командиры нескольких подразделений ВСУ отреагировали на рапорт комбата 47 бригады "Магура" Александра Ширшина, который тот подал из-за "дебильных задач" – позицию комбата раскритиковали.

Источник: hromadske, командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", командир 1 ОШП Дмитрий "Перун" Филатов, лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош и командир 225-го отдельного штурмового полка Олег Ширяев

Детали: В частности, командир подразделения "Птицы Мадьяра" назвал заявление Ширшина "публичным демаршем" и осудил такую форму его подачи.

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"Магура строилась с чистого листа, если не ошибаюсь. Строилась ярко и перспективно. На Орехов с боевым крещением тоже заходила ярко, – мы первых 48 часов были свидетелями, пока на Урожайку к морпехам нас не перебросили – я такого количества и качества иностранную технику увидел в первый и едва ли не в последний раз за время войны. Мощь и Сила! Почему же не впервые, в момент боли или ссоры, возникают публичные демарши командиров с обвинением всех и вся?", – написал "Мадьяр".

Он добавил, что "не нашел в сети позиции комбрига".

"Возможно, плохо искал, и она есть. А возможно, это просто опущенные руки или не способность обосновать и отстоять собственную позицию. Что не оправдывает, на мой взгляд, ни факта демарша, ни его обнародования; зато дает повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает на пользу врагу, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку. В любом случае, форму обнародования демарша осуждаю", – написал Бровди.

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В 425 отдельном штурмовом полку "Скала" обвинили Ширшина в "игнорировании поставленных задач высшего руководства" и в "политических играх".

"Командир батальона 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин публично отказывается выполнять приказы и позволяет себе обвинения в адрес командования. Поскольку он игнорирует поставленные задачи высшего руководства, это приводит к бессмысленным потерям среди личного состава. Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, – это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры", – говорится в сообщении.

В "Скале" отметили, что "возможно, ситуация на его направлении действительно сложная", но добавили, что "сложно всем".

"Вместо выдержки и лидерства он устраивает эмоциональные срывы – это выглядит как истерика, а не командование. Мы работаем на значительно более опасных участках фронта. Неоднократно взаимодействовали с 47-й бригадой – и постоянно сталкиваемся с ошибками командования бригады. Но не выносим это в публичное пространство. На войне главное – дисциплина, ответственность и единство. Сейчас не время для личных драм и публичных конфликтов", – подытожили в "Скале".

Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения", а все остальное он назвал "бегством и оправданием собственной некомпетентности".

"На войне командиры вынуждены брать на себя ответственность – даже в самых сложных условиях. Если командир признает проблему и стремится изменить ситуацию хотя бы в пределах своих полномочий – это командирский поступок. Если же он просто заявляет "я ухожу" и ничего не делает ради своих людей – это дезертирство. Предательство личного состава, который не имеет права оставить позиции", – считает Филатов.

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош заявил, что "во многом согласен" с заявлением боевого комбата, но подчеркнул, что "комбаты, ротные и взводные командиры... очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий".

"Поэтому, считаю, что выдавать такие свои мысли "на паблик" – это играть на руку извечному врагу... И, в это время, когда определяется судьба государства, считаю необходимым поддержать главкома ВСУ генерал-полковника Сирского в его деятельности, которая должна решить все", – написал Ярош.

В то же время командир 225-шл отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал верховного главнокомандующего ввести "строгие ограничения" на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.

"Мне, как военному, который прошел АТО и с первого дня полномасштабной войны остается в строю, обидно наблюдать, как некоторые наши побратимы системно обесценивают украинскую армию под видом критики высшего командования. Иногда ребят заносит. Это факт... Да, есть задачи сверхсложные. Есть командиры сильные, есть – слабые. Но назвался командиром – тяни крест... У нас у всех болит. Но –проще всего – сложить руки, ничего не решить и облить грязью тех, кто выше. А действовать – сложно", – написал Ширяев.

Он добавил, что "дисциплина – это не формальность", а "костяк армии".

"И напоследок – как офицер обращаюсь к верховному главнокомандующему: для сохранения боевой дисциплины и управляемости – стоит ввести строгие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования. Армия – не форум. Война – не место для личных шоу", – подытожил Ширяев.

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