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Украине предложили подать на Северную Корею в Международный уголовный суд

Украинская правдаПонедельник, 19 мая 2025, 15:56
Украине предложили подать на Северную Корею в Международный уголовный суд
Ким Чен Ын/Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын может оказаться под следствием Международного уголовного суда (МУС) за поддержку войны России против Украины.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на заявление бывшего президента МУС Сон Сан Хёна на международной конференции в Сеуле 19 мая

Детали: Как отметил бывший глава суда, "наступил подходящий момент" для привлечения Кима к ответственности. В частности, в прошлом месяце Северная Корея впервые официально подтвердила, что направила войска в Россию для поддержки агрессии против Украины.

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Несмотря на многочисленные нарушения прав человека в самой Северной Корее, Ким Чен Ын до сих пор не был передан в МУС. Однако, по мнению Сона, теперь существуют достаточные юридические основания, чтобы Украина инициировала дело против него за помощь России в войне.

Прямая речь Сона: "Настало время привлечь Ким Чен Ына к ответственности в Международном уголовном суде".

Детали: Он также заявил, что военная помощь Пхеньяна Москве открывает для Украины возможность подать официальную жалобу в суд как стороне, пострадавшей от агрессии.

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Прямая мова Сона: "В украинских властей, как у пострадавшей стороны, есть возможность подать жалобу против Северной Кореи в Международный уголовный суд".

Детали: Он добавил, что даже при отсутствии жалобы суд обладает полномочиями начать собственное расследование.

Прямая речь Сона: "Хотя жалоба, поданная Украиной, была бы очень желательной, Международный уголовный суд также обладает полномочиями начать независимое расследование".

Детали: Бывший глава МУС также отметил, что ордер суда не имеет срока давности, а его наличие оказывает значительное психологическое давление на обвиняемого, фактически запрещая ему въезд на территорию 124 стран — членов суда.

Сон Сан Хён призвал МУС более активно реагировать на военные преступления, совершённые северокорейским руководством и их союзниками.

Предыстория:

  • В апреле 2025 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ. 
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.
  • В марте 2023 года МУС уже выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений, связанных с войной против Украины.

Северная КореяМеждународный уголовный судвойна
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