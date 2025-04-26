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Від початку Курської операції знешкоджено близько 67 тисяч військових РФ і КНДР – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 18:44
Від початку Курської операції знешкоджено близько 67 тисяч військових РФ і КНДР – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, від початку проведення Курської операції Росія втратила в операційній зоні угруповання військ "Курськ" понад 62 тисячі осіб, також було знешкоджено понад 4,5 тисячі військових КНДР.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять: особового складу – 62,4 тис. осіб, із них безповоротні – 25,2 тис, санітарні – 36,2 тис.

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Ще 983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон. Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів.

Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими".

Деталі: У Генштабі додали, що "боротьба триває".

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Що передувало: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.

Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Курська область ГенштабКНДРвійна
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