ФСБ готує показові теракти в регіонах Росії на 9 травня – InformNapalm

Російські спецслужби отримала вказівки організувати теракти у кількох регіонах РФ під час святкувань 9 травня, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни.

Джерело: міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на інформацією, отриману від агентурної розвідки

Деталі: За попередніми даними, на високому рівні у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів РФ – зокрема, розглядаються такі міста як Хабаровськ і Улан-Уде.

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"При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів", – повідомляють в InformNapalm.

Дослівно: "Мета – звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів".

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