ФСБ готує показові теракти в регіонах Росії на 9 травня – InformNapalm
Російські спецслужби отримала вказівки організувати теракти у кількох регіонах РФ під час святкувань 9 травня, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни.
Джерело: міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на інформацією, отриману від агентурної розвідки
Деталі: За попередніми даними, на високому рівні у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів РФ – зокрема, розглядаються такі міста як Хабаровськ і Улан-Уде.
"При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів", – повідомляють в InformNapalm.
Дослівно: "Мета – звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів".
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Передісторія:
- Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з опівночі 8 травня і діятиме до опівночі 11 травня.
- Президент Володимир Зеленський на це відповів, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- У Кремлі заявили, що Росія не піде на 30-денне перемир'я, про яке говорив президент України Володимир Зеленський.
- У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне "перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, водночас не погіршуючи свої позиції на фронті.