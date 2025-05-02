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ФСБ готує показові теракти в регіонах Росії на 9 травня – InformNapalm

Іван Д'яконовП'ятниця, 2 травня 2025, 02:03
ФСБ готує показові теракти в регіонах Росії на 9 травня – InformNapalm
Офіцер ФСБ навчає користуватись автоматом мешканців Москви. Фото: Getty Images

Російські спецслужби отримала вказівки організувати теракти у кількох регіонах РФ під час святкувань 9 травня, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни.

Джерело: міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на інформацією, отриману від агентурної розвідки

Деталі: За попередніми даними, на високому рівні у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів РФ – зокрема, розглядаються такі міста як Хабаровськ і Улан-Уде. 

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"При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів", – повідомляють в InformNapalm.

Дослівно: "Мета – звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів".

Примітка: Редакція "Української правди" не може незалежно перевірити цю інформацію.

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Передісторія: 

  • Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з опівночі 8 травня і діятиме до опівночі 11 травня.
  • Президент Володимир Зеленський на це відповів, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
  • У Кремлі заявили, що Росія не піде на 30-денне перемир'я, про яке говорив президент України Володимир Зеленський.
  • У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне "перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, водночас не погіршуючи свої позиції на фронті.

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