У Кремлі натякнули, що Росія не піде на 30-денне перемир'я
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков натякнув, що Росія не піде на 30-денне перемир'я, про що раніше говорив президент України Володимир Зеленський.
Джерело: ТАСС
Пряма мова Пєскова на запитання, чи бачили в Кремлі заяву України про негайне 30-деновне перемир'я: "Так, ми бачили, бачили. Але якщо говорити про таке довготривале припинення (вогню, – ред.), то тут звичайно важливі ті самі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко".
Деталі: Про які нюанси йдеться, Пєсков не уточнив.
Він нагадав, що раніше глава РФ Володимир Путін оголосив про 3-денне перемир'я в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
"Путін проявив жест доброї волі... що в дні свята перемоги буде оголошено тимчасове перемир'я. Реакції від київського режиму (так росіяни називають українську владу, – ред.) ми не почули. Поки важко зрозуміти, київський режим збирається до цього приєднатися чи ні", – підсумував Пєсков.
Передісторія:
- 28 квітня в Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- Зазначалося, що "Росія вважає, що Україна повинна наслідувати її приклад і також оголосити перемир'я в дні 80-річчя перемоги".
- Президент Володимир Зеленський на це відповів, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- Раніше Путін вже оголошував так зване "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодному напрямку військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- Зеленський повідомляв, що на фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе.