У Кремлі натякнули, що Росія не піде на 30-денне перемир'я

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков натякнув, що Росія не піде на 30-денне перемир'я, про що раніше говорив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Пєскова на запитання, чи бачили в Кремлі заяву України про негайне 30-деновне перемир'я: "Так, ми бачили, бачили. Але якщо говорити про таке довготривале припинення (вогню, – ред.), то тут звичайно важливі ті самі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко".

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Деталі: Про які нюанси йдеться, Пєсков не уточнив.

Він нагадав, що раніше глава РФ Володимир Путін оголосив про 3-денне перемир'я в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

"Путін проявив жест доброї волі... що в дні свята перемоги буде оголошено тимчасове перемир'я. Реакції від київського режиму (так росіяни називають українську владу, – ред.) ми не почули. Поки важко зрозуміти, київський режим збирається до цього приєднатися чи ні", – підсумував Пєсков.

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