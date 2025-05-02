Жінку завербували спецслужби РФ: в СБУ розповіли подробиці нападу на Стерненка

В Службі безпеки України кажуть, що підозрювана в нападі на волонтера та активіста Сергія Стерненка була завербована російськими спецслужбами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецслужба підтвердила, що затримана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті, кажуть в СБУ.

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За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контактеру".

Згодом, за даними слідства, агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі.

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Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя ‒ пістолет моделі ПМ та набої до нього.

Вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку вбити активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. В СБУ кажуть, що нападницю "миттєво затримали на місці" її співробітники.

За результатами обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Досудове розслідування СБУ триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. Фігурантці інкримінується державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Передісторія: