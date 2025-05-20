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Британія, Франція і Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у Газі

Ірина БалачукВівторок, 20 травня 2025, 08:41
Британія, Франція і Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у Газі
Фото ілюстративне з wikimedia.org

Лідери Британії, Франції і Канади вимагають від Ізраїлю зупинити його новий наступ у Секторі Гази, інакше погрожують ввести санкції.

Джерело: спільна заява лідерів Великої Британії, Франції та Канади, опублікована на сайті британського уряду

Дослівно з заяви: "Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань в Газі є нестерпним. Вчорашня заява про те, що Ізраїль дозволить ввезти в Газу базову кількість продовольства, є абсолютно неадекватною. Ми закликаємо ізраїльський уряд припинити військові операції в Газі і негайно дозволити доступ гуманітарної допомоги до Гази".

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Деталі: Також представники 3 країн закликали ХАМАС "негайно звільнити решту заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня" (2023 року – ред.).

Британія, Франція і Канада нагадали, що Ізраїль зазнав жахливого нападу 7 жовтня 2023 року і що вони "завжди підтримували" його право "захищати ізраїльтян від тероризму", але новий наступ ЦАХАЛу назвали "абсолютно непропорційною ескалацією".

"Ми не будемо стояти осторонь, поки уряд Нетаньяху продовжує ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить відновлений військовий наступ і не скасує свої обмеження на гуманітарну допомогу, ми вживатимемо подальших конкретних заходів у відповідь", – йдеться в заяві.

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Також Британія, Франція і Канада виступили проти будь-яких спроб розширення поселень на Західному березі річки Йордан. Їх назвали незаконними і такими, що "підривають життєздатність палестинської держави та безпеку як ізраїльтян, так і палестинців". 

"Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включно з цільовими санкціями", – йдеться в заяві.

Передісторія:

  • 19 травня стало відомо, що ізраїльська армія оголосила про початок широкомасштабного наступу в Газі, з метою захоплення "оперативного контролю" над ділянками спустошеної палестинської території. Повідомлялося, що ЦАХАЛ проводить операцію "Колісниці Гедеона" і діє по всьому сектору Гази. Це сталося на тлі безуспішних непрямих переговорів у Катарі про припинення вогню.
  • Через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що "Ізраїль дозволить ввезення базової кількості продуктів харчування для населення, щоб не допустити розвитку голодної кризи в секторі Гази".
  • Після цього низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Велика БританіяФранціяКанадаІзраїль
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