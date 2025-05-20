Британия, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе

Лидеры Британии, Франции и Канады требуют от Израиля остановить его новое наступление в Секторе Газа, иначе угрожают ввести санкции.

Источник: совместное заявление лидеров Великобритании, Франции и Канады, опубликованное на сайте британского правительства

Дословно из заявления: "Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе является невыносимым. Вчерашнее заявление о том, что Израиль разрешит ввезти в Газу базовое количество продовольствия, является абсолютно неадекватным. Мы призываем израильское правительство прекратить военные операции в Газе и немедленно разрешить доступ гуманитарной помощи в Газу".

Реклама:

Детали: Также представители 3 стран призвали ХАМАС "немедленно освободить остальных заложников, которых они так жестоко удерживают с 7 октября" (2023 года – ред.).

Великобритания, Франция и Канада напомнили, что Израиль подвергся ужасному нападению 7 октября 2023 года и что они "всегда поддерживали" его право "защищать израильтян от терроризма", но новое наступление ЦАХАЛа назвали "абсолютно непропорциональной эскалацией".

"Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит возобновленное военное наступление и не отменит свои ограничения на гуманитарную помощь, мы примем дальнейшие конкретные ответные меры", – говорится в заявлении.

РЕКЛАМА:

Также Британия, Франция и Канада выступили против каких-либо попыток расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Их назвали незаконными и такими, что "подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев".

"Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции", – говорится в заявлении.

Предыстория: