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Британия, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе

Ирина БалачукВторник, 20 мая 2025, 08:41
Британия, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе
Фото иллюстративное из wikimedia.org

Лидеры Британии, Франции и Канады требуют от Израиля остановить его новое наступление в Секторе Газа, иначе угрожают ввести санкции.

Источник: совместное заявление лидеров Великобритании, Франции и Канады, опубликованное на сайте британского правительства

Дословно из заявления: "Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе является невыносимым. Вчерашнее заявление о том, что Израиль разрешит ввезти в Газу базовое количество продовольствия, является абсолютно неадекватным. Мы призываем израильское правительство прекратить военные операции в Газе и немедленно разрешить доступ гуманитарной помощи в Газу".

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Детали: Также представители 3 стран призвали ХАМАС "немедленно освободить остальных заложников, которых они так жестоко удерживают с 7 октября" (2023 года – ред.).

Великобритания, Франция и Канада напомнили, что Израиль подвергся ужасному нападению 7 октября 2023 года и что они "всегда поддерживали" его право "защищать израильтян от терроризма", но новое наступление ЦАХАЛа назвали "абсолютно непропорциональной эскалацией".

"Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит возобновленное военное наступление и не отменит свои ограничения на гуманитарную помощь, мы примем дальнейшие конкретные ответные меры", – говорится в заявлении.

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Также Британия, Франция и Канада выступили против каких-либо попыток расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Их назвали незаконными и такими, что "подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев". 

"Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции", – говорится в заявлении.

Предыстория:

  • 19 мая стало известно, что израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории. Сообщалось, что ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему сектору Газы. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.
  • Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в секторе Газа".
  • После этого ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

ВеликобританияФранцияКанадаИзраиль
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