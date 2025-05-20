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Бізнес на “бойових”: ОК “Захід” проводить службове розслідування у 155-ій бригаді

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловВівторок, 20 травня 2025, 10:17
Бізнес на “бойових”: ОК “Захід” проводить службове розслідування у 155-ій бригаді
командувач ОК “Захід” бригадний генерал Володимир Шведюк, фото: УП

Військовослужбовці оперативного командування "Захід" проводять службове розслідування у 155-ій окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Результати передадуть правоохоронним органам.

Джерело: командувач ОК "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Нещодавні факти, що стосуються можливих правопорушень з боку окремих посадових осіб усередині частини, стали підставою для призначення мною службового розслідування. До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК "Захід". Ми принципово та неупереджено налаштовані з’ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення. По напрацьованим матеріалам будуть зроблені відповідні висновки та передані до правоохоронних органів".

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Деталі: Шведюк зазначив, що 155-ту створювали, як піхотну бригаду, а в ході бойової підготовки переформували в механізовану.

Бригадний генерал підкреслив, що після виїзду військових 155-ої ОМБр у район бойових дій особисто разом із офіцерами ОК прибули на фронт та взяли участь у розгортанні бригади. За словами командувача, протягом чотирьох місяців, із грудня 2024 по березень 2025 років, представники ОК передавали досвід, навчали, а іноді й керували діями бригади.

Пряма мова: "Фактично оперативне командування будувало систему бойового управління спільно та під керівництвом головнокомандувача ЗС України і командувача Сухопутних військ ЗС України з метою усунення управлінського хаосу та бездіяльності, що виникли внаслідок недолугого керівництва з боку "бойового офіцера" попереднього командира бригади, який в бойових умовах не був спроможний реагувати на різкі зміни в бойовій обстановці. На підставі об’єктивних висновків було ухвалено рішення про звільнення з посади попереднього командира бригади полковника Дмитра Рюмшина".

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Деталі: Шведюк додав, що в таких умовах кадровий орган ОК "Захід" у "авральному режимі" підібрав декілька кандидатів на посаду командира 155-ої. Основними критеріями, продовжує бригадний генерал, були – наявність бойового досвіду, здатність керувати в екстремальних кризових ситуаціях та позитивні характеристики командуванням з місць попередньої служби.

На думку командувача, кандидатура полковника Тараса Максімова, який тоді був заступником комбрига 14-ої ОМБр, з огляду на всі параметри та великий бойовий досвід, виявилася "найбільш обґрунтованою". Тому була погоджена в ОК "Захід" і подана на затвердження до Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Пряма мова: "Я повністю підтримую позицію Командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого: незалежно від посад, звань чи минулих заслуг, усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування "Захід" – це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога".

Що передувало: 19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду"

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

Після публікації статті УП командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий призначив додаткову службову перевірку в 155-ій механізованій бригаді.

Передісторія:

  • На початку травня силовики затримали в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади підполковника Святослава Шумського. За даними правоохоронців, військовий посадовець вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
  • Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень

Збройні сили
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