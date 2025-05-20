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Бизнес на "боевых": ОК "Запад" проводит служебное расследование в 155-й бригаде

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловВторник, 20 мая 2025, 10:17
Бизнес на боевых: ОК Запад проводит служебное расследование в 155-й бригаде
командующий ОК «Запад» бригадный генерал Владимир Шведюк, фото: ОК «Запад»

Военнослужащие оперативного командования "Запад" проводят служебное расследование в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской. Результаты передадут правоохранительным органам.

Источник: командующий ОК "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Недавние факты, касающиеся возможных правонарушений со стороны отдельных должностных лиц внутри части, стали основанием для назначения мной служебного расследования. В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК "Запад". Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения. По наработанным материалам будут сделаны соответствующие выводы и переданы в правоохранительные органы".

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Детали: Шведюк отметил, что 155-ю создавали, как пехотную бригаду, а в ходе боевой подготовки переформировали в механизированную.

Бригадный генерал подчеркнул, что после выезда военных 155-й ОМБр в район боевых действий лично вместе с офицерами ОК прибыли на фронт и приняли участие в развертывании бригады. По словам командующего, в течение четырех месяцев, с декабря 2024 по март 2025 года, представители ОК передавали опыт, обучали, а иногда и руководили действиями бригады.

Прямая речь: "Фактически оперативное командование строило систему боевого управления совместно и под руководством главнокомандующего ВС Украины и командующего Сухопутными войсками ВС Украины с целью устранения управленческого хаоса и бездействия, возникших в результате непутевого руководства со стороны "боевого офицера" предыдущего командира бригады, который в боевых условиях не был способен реагировать на резкие изменения в боевой обстановке. На основании объективных выводов было принято решение об увольнении с должности предыдущего командира бригады полковника Дмитрия Рюмшина".

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Детали: Шведюк добавил, что в таких условиях кадровый орган ОК "Запад" в "авральном режиме" подобрал несколько кандидатов на должность командира 155-й. Основными критериями, продолжает бригадный генерал, были - наличие боевого опыта, способность управлять в экстремальных кризисных ситуациях и положительные характеристики командованием с мест предыдущей службы.

По мнению командующего, кандидатура полковника Тараса Максимова, который тогда был заместителем комбрига 14-й ОМБр, учитывая все параметры и большой боевой опыт, оказалась "наиболее обоснованной". Поэтому была согласована в ОК "Запад" и подана на утверждение в Командование Сухопутных войск ВСУ.

Прямая речь: "Я полностью поддерживаю позицию Командующего Сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого: независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все, кто нарушил закон, будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование "Запад" - это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага".

Что предшествовало: 19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СЗЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

После публикации статьи УП командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий назначил дополнительную служебную проверку в 155-й механизированной бригаде.
Предыстория:

Предыстория:

  • В начале мая силовики задержали и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады подполковника Святослава Шумского. По данным правоохранителей, военный чиновник требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.
  • Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 миллионов гривен.

Вооруженные силы
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