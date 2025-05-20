Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: 4 поранених

Чотири мешканці Херсона дістали поранення внаслідок російських обстрілів вранці 20 травня.

Джерело: Херсонська ОВА та Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОВА: "Зранку російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Ворожий снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі – вибито шибки, потрощено фасад та балкони".

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Деталі: Через обстріл дістали поранення 4 людини. Зокрема, 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення.

Ще одна 88-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови. Їм усім надали допомогу на місці.

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Також допомога знадобилась 76-річному чоловікові, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення чола та руки. Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За даними ОГП, через ранкові обстріли постраждали 5 осіб, більшість із яких люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях.

Передісторія: