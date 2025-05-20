Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: 4 раненых

Четыре жителя Херсона получили ранения в результате российских обстрелов утром 20 мая.

Источник: Херсонская ОВА и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОВА: "Утром российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона. Вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании – выбиты стекла, разбиты фасад и балконы".

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Детали: Из-за обстрела получили ранения 4 человека. В частности, 45-летний мужчина и 68-летняя женщина, которые находились дома, получили взрывные травмы и режущие ранения.

Еще одна 88-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы. Им всем оказали помощь на месте.

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Также помощь понадобилась 76-летнему мужчине, который получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лба и руки. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным ОГП, из-за утренних обстрелов пострадали 5 человек, большинство из которых пожилые люди, которые во время атаки находились в собственных квартирах.

Предыстория: