Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: 4 раненых
Четыре жителя Херсона получили ранения в результате российских обстрелов утром 20 мая.
Источник: Херсонская ОВА и Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОВА: "Утром российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона. Вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании – выбиты стекла, разбиты фасад и балконы".
Детали: Из-за обстрела получили ранения 4 человека. В частности, 45-летний мужчина и 68-летняя женщина, которые находились дома, получили взрывные травмы и режущие ранения.
Еще одна 88-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы. Им всем оказали помощь на месте.
Также помощь понадобилась 76-летнему мужчине, который получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лба и руки. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По данным ОГП, из-за утренних обстрелов пострадали 5 человек, большинство из которых пожилые люди, которые во время атаки находились в собственных квартирах.
Предыстория:
- Оккупанты атаковали пассажирский автобус в Херсоне, в результате чего 5 человек пострадали, транспортное средство имеет значительные повреждения.