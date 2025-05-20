Росіяни атакували автобус в Херсоні: 5 постраждалих

Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, внаслідок чого 5 людей постраждали, транспортний засіб має значні пошкодження.

Джерело: Херсонська МВА та Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно міська влада: "Російські терористи атакували у Дніпровському районі пасажирський автобус нашого КП ХКТС (КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" – ред.). У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія".

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Деталі: В МВА додали, постраждалій 1960 р.н. надають необхідну допомога.



Автобус має суттєві пошкодження.

Фото МВА

"У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності", – йдеться в повідомленні.

Доповнено: Пізніше у Херсонській ОВА додали, що до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні.

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Фото МВА

"У 56-річного чоловіка – вибухова травма і контузія. Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", – зазначили в ОВА.

Близько 10 ранку стало відомо, що кількість постраждалих зросла до пʼяти.

Зокрема, до лікарні звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік. У потерпілих – вибухові травми і контузії.

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