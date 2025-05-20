Ответ на дроновую атаку: Великобритания ввела новые санкции против РФ

В ответ на массированную дроновую атаку на Украину в ночь на 18 мая Великобритания объявила о расширении санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: Санкции коснутся 100 объектов в военной, энергетической и финансовой отраслях России, а также тех, кто ведет информационную войну против Украины.

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Меры направлены против цепей поставок для российских систем вооружения, в частности ракет "Искандер".

Санкции также направлены против еще 14 членов Агентства социального дизайна (SDA), которое осуществляет финансируемые Кремлем информационные операции, призванные подорвать суверенитет, демократию и верховенство права в Украине и во всем мире.

Кроме того, эти меры будут препятствовать усилиям Путина, направленным на обход санкций, и помогут заблокировать его неудачные попытки восстановить связи с международной экономикой.

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Под ограничения попали 46 финансовых учреждений, которые помогают России уклоняться от санкций, а также Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

Также санкции будут касаться 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также тех, кто способствует деятельности этого флота.

Кроме того, были введены санкции против британского гражданина Джона Майкла Ормерода, который закупал суда для теневого флота России, и двух российских капитанов танкеров "теневого флота".

"Последние удары Путина еще раз показывают его истинную суть как разжигателя войны. Мы призываем его немедленно согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры о справедливом и длительном мире", – сказал глава британского МИД Дэвид Лемми.

Британия также работает с партнерами над предложением снизить потолок цен на российскую нефть.

Напомним: