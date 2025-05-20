Ушаков: Путін розповів Трампу про нібито запобігання терактам біля Кремля на 9 травня
Вівторок, 20 травня 2025, 14:20
Правитель Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні, розповідав як нібито вдалося запобігти "терактам" у районі Кремля та на Червоній площі напередодні 9 травня.
Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова
Деталі: Путін розповів, що нібито загроза "терактів" була усунена у ніч на 7 травня. Також він заявив, що тоді ж Україна начебто запустила по Росії 524 безпілотники та ракети Storm Shadow.
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Окрім того, Путін начебто у розмові з Трампом зазначив, що були спроби "залякати лідерів", які прибули на 9 травня до Москви.
Передісторія:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
- При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.