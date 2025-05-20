Ушаков: Путін розповів Трампу про нібито запобігання терактам біля Кремля на 9 травня

Правитель Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні, розповідав як нібито вдалося запобігти "терактам" у районі Кремля та на Червоній площі напередодні 9 травня.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова

Деталі: Путін розповів, що нібито загроза "терактів" була усунена у ніч на 7 травня. Також він заявив, що тоді ж Україна начебто запустила по Росії 524 безпілотники та ракети Storm Shadow.

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Окрім того, Путін начебто у розмові з Трампом зазначив, що були спроби "залякати лідерів", які прибули на 9 травня до Москви.

Передісторія: