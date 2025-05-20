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Ушаков: Путин рассказал Трампу о якобы предотвращении терактов у Кремля на 9 мая

Украинская правдаВторник, 20 мая 2025, 14:20
Ушаков: Путин рассказал Трампу о якобы предотвращении терактов у Кремля на 9 мая
Getty Images

Правитель России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, рассказывал, как якобы удалось предотвратить "теракты" в районе Кремля и на Красной площади накануне 9 мая.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова.

Подробности: Путин сообщил, что угроза "терактов" была якобы устранена в ночь на 7 мая. Также он заявил, что в ту же ночь Украина якобы запустила по России 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow.

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Кроме того, Путин якобы в разговоре с Трампом отметил, что были попытки "запугать лидеров", прибывших в Москву на 9 мая.

Предыстория:

  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • После разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.

9 маяТрампПутин
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