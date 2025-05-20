У Росії засудили військового ЗСУ за нібито теракт у Курській області

У Росії до 16 років позбавлення волі засудили українського військовослужбовця Віталія Луценка за нібито скоєння "теракту" на території Курської області.

Джерело: Слідчий комітет Російської Федерації

Деталі: За версією російського слідства, у жовтні 2024 року старший солдат 33-го окремого штурмового батальйону ЗСУ Віталій Луценко нібито "незаконно перетнув кордон РФ" разом із групою військових та здійснив низку збройних дій на території Суджанського й Кореневського районів Курської області.

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У повідомленні йдеться, що Луценко нібито "погрожував місцевим мешканцям, перешкоджав евакуації, відкривав вогонь по військових і цивільних", а також брав участь у блокуванні села Ольгівка.

Російська сторона заявляє, що його затримали військовослужбовці ЗС РФ та передали слідчим.

Суд призначив Луценку покарання у вигляді 16 років позбавлення волі, з яких перші три роки він має провести у тюрмі, а решту – в колонії суворого режиму.

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