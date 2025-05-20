В России осудили военного ВСУ за якобы теракт в Курской области

В России к 16 годам лишения свободы приговорили украинского военнослужащего Виталия Луценко за якобы совершение "теракта" на территории Курской области.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

Детали: По версии российского следствия, в октябре 2024 года старший солдат 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ Виталий Луценко якобы "незаконно пересёк границу РФ" вместе с группой военнослужащих и совершил ряд вооружённых действий на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

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В сообщении утверждается, что Луценко якобы "угрожал местным жителям, препятствовал эвакуации, открывал огонь по военным и гражданским", а также принимал участие в блокировке села Ольговка.

Российская сторона заявляет, что он был задержан военнослужащими Вооружённых сил РФ и передан следствию.

Суд назначил Луценко наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых первые три года он должен отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.

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