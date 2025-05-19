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У Росії засудили до 15 років українського військового за нібито "теракт" у Курській області

Українська правдаПонеділок, 19 травня 2025, 14:56
У Росії засудили до 15 років українського військового за нібито теракт у Курській області
Український військовий Сергій Чумасов/Слідчий комітет Росії

У Росії українського військового 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ Сергія Чумасова визнали винним у нібито скоєнні "терористичного акту" на території Росії.

Джерело: Слідчий комітет Росії

Деталі: За версією російського слідства, у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 і гранатометом, разом із побратимами нібито незаконно перетнув російський кордон та потрапив до села Ольговка Курської області.

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Там, за твердженням Слідчого комітету РФ, він мінував дороги та, погрожуючи зброєю, заважав евакуації цивільного населення.

Зазначається, що Сергія Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.

Суд у Росії призначив українському військовому 15 років позбавлення волі. Перші три роки він відбуватиме у тюрмі, решту строку – в колонії суворого режиму.

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Передісторія: 

  • У січні 2025 року 2-й Західний окружний військовий суд Москви виніс вирок сімом полоненим українцям, які брали участь у наступі ЗСУ в Курській області РФ. Військові отримали тюремні сроки від 15 до 16 років.
  • Влітку 2023 року у російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які боронили Маріуполь і "Азовсталь", серед них - вісім жінок.
  • У листопаді 2023 року так званий суд "ДНР" засудив фельдшера 36-ї окремої бригади мотопіхоти ЗСУ Віталія Матвієнка до 30 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

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