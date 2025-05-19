У Росії засудили до 15 років українського військового за нібито "теракт" у Курській області
У Росії українського військового 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ Сергія Чумасова визнали винним у нібито скоєнні "терористичного акту" на території Росії.
Джерело: Слідчий комітет Росії
Деталі: За версією російського слідства, у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 і гранатометом, разом із побратимами нібито незаконно перетнув російський кордон та потрапив до села Ольговка Курської області.
Там, за твердженням Слідчого комітету РФ, він мінував дороги та, погрожуючи зброєю, заважав евакуації цивільного населення.
Зазначається, що Сергія Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.
Суд у Росії призначив українському військовому 15 років позбавлення волі. Перші три роки він відбуватиме у тюрмі, решту строку – в колонії суворого режиму.
Передісторія:
- У січні 2025 року 2-й Західний окружний військовий суд Москви виніс вирок сімом полоненим українцям, які брали участь у наступі ЗСУ в Курській області РФ. Військові отримали тюремні сроки від 15 до 16 років.
- Влітку 2023 року у російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які боронили Маріуполь і "Азовсталь", серед них - вісім жінок.
- У листопаді 2023 року так званий суд "ДНР" засудив фельдшера 36-ї окремої бригади мотопіхоти ЗСУ Віталія Матвієнка до 30 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.