У Росії засудили до 15 років українського військового за нібито "теракт" у Курській області

У Росії українського військового 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ Сергія Чумасова визнали винним у нібито скоєнні "терористичного акту" на території Росії.

Джерело: Слідчий комітет Росії

Деталі: За версією російського слідства, у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 і гранатометом, разом із побратимами нібито незаконно перетнув російський кордон та потрапив до села Ольговка Курської області.

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Там, за твердженням Слідчого комітету РФ, він мінував дороги та, погрожуючи зброєю, заважав евакуації цивільного населення.

Зазначається, що Сергія Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.

Суд у Росії призначив українському військовому 15 років позбавлення волі. Перші три роки він відбуватиме у тюрмі, решту строку – в колонії суворого режиму.

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