Перша штурмова мотоциклетна рота з’явилася у ЗСУ і показала, як готувалася

У складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" з’явилася перша в Збройних силах України штурмова мотоциклетна роту, ключовим завданням якої є захоплення позицій шляхом стрімкого прориву.

Джерело: "Мілітарний", повідомлення 425-го окремого штурмового полку "Скала"

Дослівно "Скала": "Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.

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У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару".

Деталі: У підрозділі також оприлюднили відео підготовки мотоциклетних штурмовиків. На відео вони пересуваються "роєм", сидячи по двоє на мотоциклі. Один водій, інший – стрілець.

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"Мілітарний" зазначає, що росіяни використовують мотоциклетні штурми уже протягом року. "Тактика використання мотоциклів у штурмових діях російськими військами не є новою — вона розвивалась щонайменше протягом останнього року, поступово виходячи на якісно новий рівень, зокрема масовості.

Наприклад, 14-го квітня стало відомо, що російські війська провели невдалу наступальну операцію в районі населеного пункту Велика Новосілка, що на Донеччині, залучивши до 41 мотоцикл", - пише видання.