Первая штурмовая мотоциклетная рота появилась в ВСУ и показала, как готовилась
В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" появилась первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота, ключевой задачей которой является захват позиций путем стремительного прорыва.
Источник: "Милитарный", сообщение 425-го отдельного штурмового полка "Скала"
Дословно "Скала": "Во время подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов.
В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара".
Детали: В подразделении также обнародовали видео подготовки мотоциклетных штурмовиков. На видео они передвигаются "роем", сидя по двое на мотоцикле. Один водитель, другой - стрелок.
"Милитарный" отмечает, что россияне используют мотоциклетные штурмы уже в течение года. "Тактика использования мотоциклов в штурмовых действиях российскими войсками не является новой - она развивалась как минимум в течение последнего года, постепенно выходя на качественно новый уровень, в частности массовости.
Например, 14-го апреля стало известно, что российские войска провели неудачную наступательную операцию в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, привлекая к 41 мотоцикл", - пишет издание.