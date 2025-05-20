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Первая штурмовая мотоциклетная рота появилась в ВСУ и показала, как готовилась

Александр ШумилинВторник, 20 мая 2025, 21:05
Первая штурмовая мотоциклетная рота появилась в ВСУ и показала, как готовилась
Скриншот

В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" появилась первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота, ключевой задачей которой является захват позиций путем стремительного прорыва.

Источник: "Милитарный", сообщение 425-го отдельного штурмового полка "Скала"

Дословно "Скала": "Во время подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов.

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В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара".

Детали: В подразделении также обнародовали видео подготовки мотоциклетных штурмовиков. На видео они передвигаются "роем", сидя по двое на мотоцикле. Один водитель, другой - стрелок.

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"Милитарный" отмечает, что россияне используют мотоциклетные штурмы уже в течение года. "Тактика использования мотоциклов в штурмовых действиях российскими войсками не является новой - она развивалась как минимум в течение последнего года, постепенно выходя на качественно новый уровень, в частности массовости.

Например, 14-го апреля стало известно, что российские войска провели неудачную наступательную операцию в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, привлекая к 41 мотоцикл", - пишет издание.  

армия
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