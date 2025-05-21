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Росія запустила 76 БПЛА – вдалося знешкодити 63

Альона Мазуренко Середа, 21 травня 2025, 09:23
Росія запустила 76 БПЛА – вдалося знешкодити 63
Фото - 103 обр тро

У ніч на 21 травня (із 00.30 21 травня) противник атакував 76-ма ударними БпЛА – з них вдалося збити 22, ще 41 визнані "локаційно втраченими".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ворог атакував Україну 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ – РФ.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

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Повідомляється, що 22 безпілотники — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Водночас внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України.

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Передісторія: 

російсько-українська війнабезпілотники
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