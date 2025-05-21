Россия запустила 76 БПЛА – удалось обезвредить 63

В ночь на 21 мая (с 00.30 21 мая) противник атаковал 76-ю ударными БпЛА - из них удалось сбить 22, еще 41 признаны "локационно потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: Враг атаковал Украину 76-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск - РФ.

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По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 63 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

Сообщается, что 22 беспилотника - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В то же время в результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Предыстория: