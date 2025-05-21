Россия запустила 76 БПЛА – удалось обезвредить 63
В ночь на 21 мая (с 00.30 21 мая) противник атаковал 76-ю ударными БпЛА - из них удалось сбить 22, еще 41 признаны "локационно потерянными".
Источник: Воздушные силы
Детали: Враг атаковал Украину 76-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск - РФ.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 63 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.
Сообщается, что 22 беспилотника - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В то же время в результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Шосткинской общине Сумской области.
- 6 военнослужащих погибли и еще более 10 получили ранения в результате российского ракетного удара по стрельбищу в Сумской области 20 мая.