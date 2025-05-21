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Зеленський розповів, які питання обговорив з Макроном і Стармером у межах "коаліції охочих"

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 21 травня 2025, 09:36
Зеленський розповів, які питання обговорив з Макроном і Стармером у межах коаліції охочих
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 20 травня мав окремі телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Британії Кіром Стармером, під час яких обговорювались питання "дипломатичної роботи" та подальші дії у межах "коаліції охочих".

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що подякував Кіру Стармеру за нові британські санкції проти Росії, застосовані в один день із санкціями ЄС, та зазначив, що "було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли".

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Президент додав, що вони зі Стармером говорили про деталі дипломатичної роботи і "можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру".

Зокрема, обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у понеділок після його спілкування з очільником Кремля.

"Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", – пише Зеленський.

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Щодо розмови з Макроном Зеленський зазначив, що вона була "дуже предметною". 

"Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих – усе стає більш практичним. Обговорили підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами", – розповів президент. 

Передісторія:

ЗеленськийМакронВелика Британіяросійсько-українська війна
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